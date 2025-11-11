Премьер-министр Такаити отказалась отозвать свои комментарии по поводу возможной чрезвычайной ситуации с Тайванем

Новости

Токио, 10 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ отказалась взять обратно свое заявление, сделанное на прошлой неделе, о так называемой угрожающей выживанию ситуации, связанной с потенциальной чрезвычайной ситуацией вокруг Тайваня.

«Я сделала это заявление в соответствии с традиционной позицией правительства, поэтому я не буду от него отказываться», – заявила она на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии. Она ответила на вопрос Огуси Хироси из ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

На заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента 7 ноября Такаити заявила, что чрезвычайные обстоятельства в связи с Тайванем могут создать ситуацию, угрожающую выживанию, в которой Япония может воспользоваться своим правом на коллективную самооборону.

Под ситуацией, угрожающей выживанию, понимается ситуация, в которой происходит вооруженное нападение на иностранное государство, имеющее тесные отношения с Японией, угрожающее выживанию Японии и создающее явную опасность фундаментального нарушения права народа на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Предыдущие премьер-министры избегали чётко заявлять, применимо ли это к подобной ситуации с Тайванем, поскольку Китай определил вопросы, связанные с этим регионом, как имеющие решающее значение для его критически важных интересов. Огуси призвала Такаити, вступившую в должность в прошлом месяце, взять свои слова обратно, отметив, что предыдущие премьер-министры избегали подобных высказываний.

