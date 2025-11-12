Посол США в Японии осудил критику китайского дипломата в адрес премьер-министра Такаити из-за Тайваня

Новости

Токио, 11 ноября (Jiji Press). Посол США в Японии Джордж Гласс осудил публикацию Сюэ Цзяня, генерального консула Китая в Осаке, в социальных сетях, в которой он критиковал высказывания премьер-министра Японии Такаити Санаэ по поводу Тайваня.

Сюэ «угрожает» Такаити и японскому народу, написал Гласс 10 ноября в социальной сети X (ранее Twitter).

Такаити заявила на заседании парламента 7 ноября, что потенциальная непредвиденная ситуация вокруг Тайваня может стать для Японии «ситуацией, угрожающей выживанию», в которой страна может реализовать свое право на коллективную самооборону.

В ответ на это Сюэ написал в сообщении в X по-японски, что это может быть «путь смерти, который могли бы выбрать только некоторые глупые политики в Японии» и что «нам просто нужно отрубить их грязные головы, не колеблясь ни секунды».

«Маска снова сползает», – написал Гласс в своём посте, отметив, что Сюэ всего несколько месяцев назад сравнил Израиль с нацистской Германией. Гласс добавил: «Пекину пора вести себя как „добрый сосед“, о котором он постоянно говорит, но которым так и не становится».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме