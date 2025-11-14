МИД Китая призывает Такаити отказаться от своих слов о Тайване

Новости

Пекин, 13 ноября (Jiji Press). Министерство иностранных дел Китая в четверг настоятельно призвало премьер-министра Японии Такаити Санаэ отказаться от своих недавних высказываний относительно потенциальной угрозы безопасности в отношении Тайваня.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил на пресс-конференции, что японская сторона должна взять на себя всю ответственность за этот вопрос.

Он заявил, что если Япония осуществит военное вмешательство в ситуацию на Тайване, это будет считаться актом агрессии, и что Китай, несомненно, примет ответные меры против этой страны.

На парламентской сессии в прошлую пятницу Такаити заявила, что потенциальный кризис вокруг Тайваня может создать ситуацию, которая поставит под угрозу существование Японии.

Линь заявил, что Такаити упорно отказывается взять свои слова обратно даже после протеста со стороны Китая. Он раскритиковал вмешательство Японии в тайваньский вопрос, заявив, что это бросает вызов послевоенному мировому порядку и может серьёзно навредить китайско-японским отношениям.

