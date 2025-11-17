Китай призывает граждан не посещать Японию

Новости

Пекин, 15 ноября (Jiji Press). Китай настоятельно призвал своих граждан не посещать Японию, что, по-видимому, является ответом на недавнее замечание премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в ситуацию с Тайванем.

14 ноября Министерство иностранных дел опубликовало уведомление, в котором утверждается, что Такаити сделала возмутительное заявление в отношении Тайваня, представляющее серьёзную угрозу безопасности жизни китайского народа.

В уведомлении также содержится призыв к гражданам Китая, находящимся в Японии, проявлять осторожность в вопросах своей безопасности.

Администрация председателя Си Цзиньпина решительно выступает против заявления Такаити на недавнем заседании парламента о том, что непредвиденные обстоятельства в отношении Тайваня могут представлять собой «ситуацию, угрожающую выживанию», что позволяет Японии реализовать своё право на коллективную самооборону.

13 ноября заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Канасуги Кэндзи и выразил решительный протест по поводу высказываний Такаити, призвав её отказаться от своих слов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме