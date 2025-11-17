ИНТЕРВЬЮ: США и Китай в «обстановке, подобной холодной войне»

Новости

Вашингтон, 15 ноября (Jiji Press). Известный исследователь аналитического центра, консультировавший администрацию президента США Дональда Трампа по вопросам политики в отношении Китая, заявил, что нынешние отношения между США и Китаем находятся «в обстановке, напоминающей холодную войну».

«Всё больше людей в политическом и руководящем составе Соединённых Штатов считают Китайскую Народную Республику и Коммунистическую партию Китая и их влияние угрозой номер один американскому образу жизни», – заявил в недавнем интервью Стив Йейтс, старший научный сотрудник по вопросам Китая и политики национальной безопасности в американском аналитическом центре Heritage Foundation.

Говоря о различных угрозах, таких как фентанил и недобросовестная торговая практика, он заявил, что в нынешних условиях «нам приходится вкладывать больше ресурсов, чтобы защитить себя от потенциального ущерба от этих вредоносных влияний».

«Сейчас мы находимся в обстановке, напоминающей холодную войну с Китайской Народной Республикой», – сказал Йейтс, имея в виду прошлое геополитическое соперничество между Соединёнными Штатами и ныне несуществующим Советским Союзом.

«Китай расширяет свои суверенные претензии, – сказал он. – Честно говоря, его претензии на Тайвань тоже носят экспансионистский характер».

