Китай предостерегает граждан от поездок на учёбу в Японию

Новости

Пекин, 16 ноября (Jiji Press). Министерство образования Китая опубликовало уведомление, призывающее граждан страны хорошенько подумать, прежде чем отправляться на учёбу в Японию.

Предполагается, что эти действия станут очередной ответной мерой на недавние заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ о том, что непредвиденные обстоятельства в отношении Тайваня могут представлять собой то, что Япония называет ситуацией, угрожающей выживанию, что позволит стране реализовать своё право на коллективную самооборону.

14 ноября МИД Китая опубликовал уведомление, рекомендующее гражданам страны воздержаться от поездок в Японию, заявив, что японский лидер допустил откровенно провокационные высказывания в адрес Тайваня, представляющие серьёзную угрозу безопасности жизни китайского народа. 15 ноября Гонконг предупредил своих граждан, планирующих посетить Японию.

В уведомлении Министерства образования говорится, что риски безопасности возрастают, и гражданам Китая, которые учатся или скоро будут учиться в Японии, настоятельно рекомендуется обратить внимание на ситуацию с безопасностью и повысить свою осведомлённость, чтобы защитить себя.

Комментарии Такаити о Тайване вызвали негативную реакцию в Китае. В социальных сетях всё чаще появляются сообщения с призывами бойкотировать японскую продукцию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме