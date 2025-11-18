Премьер-министр Китая не встретится с Такаити на саммите G20

Новости

Пекин, 17 ноября (Jiji Press). Двусторонняя встреча между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Японии Такаити Санаэ в рамках двухдневного саммита «Группы двадцати» в Йоханнесбурге (ЮАР), который начнётся 22 ноября, не запланирована, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

По-видимому, это ответ на недавнее парламентское замечание Такаити о возможном развитии событий на Тайване.

Для китайского правительства нетипично заранее сообщать о том, состоится ли двусторонняя встреча лидеров в рамках международной конференции. Мао раскритиковал высказывание Такаити и потребовал от неё отказаться от своих слов.

Генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Канаи Масааки 17 ноября прибыл в Пекин для переговоров со своим китайским коллегой в попытке наладить двусторонние отношения, которые ухудшились после высказывания Такаити.

Канаи намерен 18 ноября встретиться с Лю Цзиньсуном, генеральным директором Департамента Азии МИД Китая, чтобы объяснить, что данное замечание не меняет стандартной позиции японского правительства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме