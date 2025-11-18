Сообщается, что премьеры японских фильмов в Китае отложены

Новости

Пекин, 17 ноября (Jiji Press). По сообщениям китайских СМИ, в Китае отложены премьеры по меньшей мере двух японских фильмов в условиях напряжённости, возникшей из-за высказываний премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в ситуацию на Тайване.

Выход двух фильмов, «Crayon Shin-chan: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers» и «Cells at Work!», запланирован на 6 декабря и 22 ноября соответственно. Новые даты их выхода в Китае пока не известны.

В Китае 14 ноября вышла первая глава трилогии «Клинок, рассекающий демонов», которая заработала в прокате почти 400 миллионов китайских юаней всего за четыре дня.

Однако в стране могут распространиться бойкоты японских фильмов.

Примерно в 2016 году администрация председателя КНР Си Цзиньпина ограничила распространение южнокорейской поп-культуры в Китае в ответ на размещение системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) на американской базе в Южной Корее. Сообщается, что это ограничение действует до сих пор.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

