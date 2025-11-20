Китай снова приостановит импорт японской рыбной продукции

Новости

Токио, 19 ноября (Jiji Press). Китай вновь приостановит импорт японской рыбной продукции после недавних заявлений премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, сообщили информированные источники.

Недавно Китай возобновил импорт некоторых видов рыбной продукции из Японии после введения всеобъемлющего запрета в ответ на сброс в океан очищенной воды, содержащей тритий, с атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в 2023 году.

По данным источников, Пекин передал по дипломатическим каналам, что планирует прекратить приём заявок на перерегистрацию японских экспортных объектов – процедуру, необходимую для возобновления импорта, – заявив, что процесс проверки займет слишком много времени.

Что касается приостановки импорта японской рыбной продукции, представитель МИД Китая заявил на пресс-конференции 19 ноября, что Такаити сделала неправомерные заявления в отношении Тайваня, добавив, что материалы, гарантирующие качество и безопасность таких товаров, предоставлены не были.

Такаити заявила на заседании парламента в начале этого месяца, что потенциальная ситуация вокруг Тайваня может стать «ситуацией, угрожающей выживанию» Японии, в которой страна сможет реализовать своё право на коллективную самооборону.

