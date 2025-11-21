Либерально-демократическая партия начинает переговоры об обновлении ключевых документов национальной безопасности

Новости

Токио, 20 ноября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии начала переговоры об обновлении трёх ключевых документов по национальной безопасности страны к концу 2026 года, как заявила премьер-министр Такаити Санаэ.

ЛДП планирует подготовить соответствующие предложения для правительства не ранее апреля 2026 года.

«Мы наблюдаем серьёзные изменения (в обстановке безопасности вокруг Японии) с момента составления трёх документов в 2022 году», – заявил бывший министр обороны Онодэра Ицунори, нынешний председатель Исследовательской комиссии партии по вопросам безопасности, на заседании комиссии 20 ноября.

На пресс-конференции в тот же день руководитель политического комитета ЛДП Такаюки Кобаяси заявил: «Правительство и правящие партии обязаны вести переговоры с точки зрения обеспечения национальных интересов и без каких-либо табу».

В своей парламентской речи в прошлом месяце Такаити выразила намерение достичь цели по увеличению оборонных расходов Японии до 2% от ее валового внутреннего продукта в 2025 финансовом году, на два года раньше первоначально намеченного срока, а также сказала о планах по обновлению документов по безопасности в 2026 финансовом году.

