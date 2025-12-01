Пять останков айнов будут возвращены из Великобритании

Новости

Токио, 28 ноября 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии в пятницу объявило, что пять останков представителей народа айнов будут возвращены в Японию из Музея естественной истории в Великобритании.

В начале 2026 финансового года, который начнётся в следующем апреле, представители японского правительства и Ассоциации айнов Хоккайдо отправятся в Великобританию и сначала получат четыре останка, места раскопок которых установлены.

Останки были вывезены за границу для исследовательских и других целей. Это будет четвёртый случай возвращения останков айнов: в 2017 году были возвращены останки из Германии (один), в 2023 году – из Австралии (четыре), а в апреле этого года – из Эдинбургского университета (три).

Из пяти останков три были обнаружены в городе Якумо префектуры Хоккайдо, один – в городе Мори той же префектуры. В обоих случаях, согласно записям, раскопки датируются 1865 годом. Место и время обнаружения пятого останка неизвестны.

Возвращённые останки будут помещены в мемориальный объект государственного учреждения айнской культуры «Национальное пространство – символ этнического сосуществования» (Упопой) в городе Сираои префектуры Хоккайдо.

