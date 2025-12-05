Саммит Японии и Южной Кореи может состояться в городе Нара в январе

Новости

Токио, 4 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ рассматривает возможность проведения переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в западной префектуре Японии Нара в середине января следующего года, сообщил источник в правительстве Японии.

Если планы осуществятся, это будет второй визит Ли в Японию после его предыдущей поездки в августе.

Такаити и Ли впервые встретились в октябре в кулуарах саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

На встрече они договорились развивать стабильные отношения, ориентированные на будущее, и продолжать так называемую челночную дипломатию, или взаимные визиты лидеров двух стран в страны друг друга. Ли также предложил встретиться в городе Нара, что было с одобрением воспринято Такаити, которую избрали от этой префектуры.

Ожидается, что на запланированной встрече они обменяются мнениями по решению общих для двух стран вопросов, таких как укрепление экономического партнёрства и оживление местной экономики.

