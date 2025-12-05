Саммит Японии и Южной Кореи может состояться в городе Нара в январе
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ рассматривает возможность проведения переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в западной префектуре Японии Нара в середине января следующего года, сообщил источник в правительстве Японии.
Если планы осуществятся, это будет второй визит Ли в Японию после его предыдущей поездки в августе.
Такаити и Ли впервые встретились в октябре в кулуарах саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.
На встрече они договорились развивать стабильные отношения, ориентированные на будущее, и продолжать так называемую челночную дипломатию, или взаимные визиты лидеров двух стран в страны друг друга. Ли также предложил встретиться в городе Нара, что было с одобрением воспринято Такаити, которую избрали от этой префектуры.
Ожидается, что на запланированной встрече они обменяются мнениями по решению общих для двух стран вопросов, таких как укрепление экономического партнёрства и оживление местной экономики.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]