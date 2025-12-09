На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

Новости

Токио, 8 декабря (Jiji Press). Вечером 8 декабря в северо-восточном регионе Японии Тохоку, в основном в префектуре Аомори, произошло мощное землетрясение интенсивностью около 6 баллов, что является вторым по величине уровнем по шкале сейсмической интенсивности в стране.

Землетрясение, магнитуда которого оценивается в 7,6, произошло на глубине около 50 километров у восточного побережья Аомори около 23:15, а в городе Хатинохэ префектуры была зарегистрирована интенсивность более 6 баллов.

Японское метеорологическое агентство объявило об угрозе цунами в тихоокеанском побережье префектуры Аомори и самой северной префектуре Хоккайдо, а также в префектуре Иватэ, соседствующей с Аомори.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

