На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
НовостиСтихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 декабря (Jiji Press). Вечером 8 декабря в северо-восточном регионе Японии Тохоку, в основном в префектуре Аомори, произошло мощное землетрясение интенсивностью около 6 баллов, что является вторым по величине уровнем по шкале сейсмической интенсивности в стране.
Землетрясение, магнитуда которого оценивается в 7,6, произошло на глубине около 50 километров у восточного побережья Аомори около 23:15, а в городе Хатинохэ префектуры была зарегистрирована интенсивность более 6 баллов.
Японское метеорологическое агентство объявило об угрозе цунами в тихоокеанском побережье префектуры Аомори и самой северной префектуре Хоккайдо, а также в префектуре Иватэ, соседствующей с Аомори.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь