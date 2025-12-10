Землетрясение в префектуре Аомори привело к задержкам в доставке посылок и временному закрытию магазинов

Новости

Токио, 9 декабря (Jiji Press). Мощное землетрясение, произошедшее вечером 8 декабря в основном в префектуре Аомори и других частях северо-восточного региона Тохоку в Японии, оказало влияние на местную экономическую деятельность, вызвав задержки в доставке посылок и временное закрытие минимаркетов комбини.

Интенсивность толчков достигла 6 баллов, что является вторым по величине уровнем по шкале сейсмической интенсивности в стране, и компании, имеющие базы в Тохоку и самой северной префектуре Хоккайдо, 9 декабря срочно приступили к оценке возможного ущерба.

Компания Yamato Transport Co. заявила, что перебои в паромном и железнодорожном сообщении привели к задержкам доставки посылок на Хоккайдо и обратно. Компания Sagawa Express Co. сообщила об аналогичных задержках.

Japan Post Co., которая управляет службой доставки Yu-Pack, сообщила, что доставка посылок между Хоккайдо, а также некоторыми районами Тохоку и другими регионами задерживается примерно на сутки.

В ответ на предупреждения Японского метеорологического агентства о цунами, выпущенные в некоторых районах Хоккайдо, Аомори и префектуры Иватэ (часть региона Тохоку) после землетрясения, оператор магазинов комбини Seven-Eleven Japan Co. приостановил работу примерно 60 магазинов в этих районах для эвакуации сотрудников. После отмены предупреждений магазины постепенно возобновили работу.



