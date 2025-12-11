В Нобелевском музее выставлены стулья с автографами японских лауреатов

Новости

Стокгольм, 9 декабря (Jiji Press). В Музее Нобелевской премии в преддверии церемонии вручения Нобелевской премии вечером 10 декабря были представлены стулья с автографами японских лауреатов прошлых лет, а также предметы, пожертвованные лауреатами.

Музей, открывшийся в 2001 году, по давней традиции приглашает лауреатов Нобелевской премии оставлять свои подписи на стульях, используемых в его кафе. 9 декабря стулья с автографами японских лауреатов были собраны в одном разделе и поставлены вверх дном на столы, чтобы посетители могли рассмотреть подписи.

Среди переданных в дар предметов – картина Тонэгавы Сусуму, лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине 1987 года, символизирующая область его исследований. Тонэгава открыл, как гены генерируют различные антитела, необходимые для иммунного ответа.

Также на выставке был представлен галстук с изображениями пингвинов и белых медведей, оба вида которых подвержены воздействию глобального потепления. Галстук был подарен Манабэ Сюкуро, лауреатом Нобелевской премии по физике 2021 года, получившим признание за новаторские компьютерные методы прогнозирования глобального потепления и других метеорологических явлений.

6 декабря 74-летний Сакагути Симон, специально назначенный профессор Осакского университета, и 74-летний Китагава Сусуму, профессор Киотского университета, лауреаты Нобелевской премии этого года в области физиологии, медицины и химии соответственно, посетили музей, чтобы передать в дар личные вещи.

