Японские лауреаты получили Нобелевскую премию
НовостиНаука
Стокгольм, 10 декабря (Jiji Press). Японские учёные Сакагути Симон (физиология и медицина) и Китагава Сусуму (химия) получили Нобелевские премии 2025 года на церемонии награждения в Стокгольме вечером 10 декабря.
74-летний Сакагути, заслуженный почетный профессор Университета Осаки, и 74-летний Китагава, заслуженный профессор Киотского университета, были награждены медалью и дипломом, которые вручил король Швеции Карл XVI Густав.
Японских лауреатов встретили бурные аплодисменты публики, когда они вышли на середину сцены, получили медали и дипломы и пожали руку шведскому королю.
«Для меня это огромная честь, – сказал Сакагучи журналистам после церемонии. – Это особенный день в моей жизни».
Китагава сфотографировался вместе со своими коллегами-исследователями.
