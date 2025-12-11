[Видео] Руководители города, префектуры и университетов Киото собрались для беседы у костра

Новости

Вечером 8 декабря перед зданием мэрии Киото состоялось мероприятие, на котором мэр Мацуи Кодзи, губернатор префектуры Киото Нисиваки Такатоси и президенты четырёх государственных и муниципальных университетов города собрались у костра для беседы. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 70 человек, включая представителей префектуры и города, преподавателей и студентов каждого университета. Группы примерно по восемь человек образовывали круги, грелись у костра и время от времени жарили зефир на шпажках, беседуя и укрепляя связи между городом, префектурой и университетами. [Видеоцентр Jiji Press]

