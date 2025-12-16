В Японии пересмотрят маршрут запланированного участка линии скоростных поездов Хокурику синкансэн
Токио, 15 декабря (Jiji Press). Правящая в Японии Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции, Японская инновационная партия (Ниппон исин-но кай), приняли решение пересмотреть маршрут запланированного участка скоростной железной дороги Хокурику синкансэн между станцией Цуруга в центральной префектуре Фукуи и станцией Син-Осака в западной префектуре Осака.
Это решение было принято в условиях противодействия существующему плану, принятому коалицией ЛДП-Комэйто в 2016 году, который предусматривает прокладку маршрута через город Обама в префектуре Фукуи и станцию Киото в западной префектуре Киото. Против плана по экологическим и финансовым соображениям выступили некоторые жители Киото.
Правящий блок ЛДП-Ниппон исин-но кай решил рассмотреть семь предложенных Ниппон исин-но кай вариантов маршрута в дополнение к существующему плану.
После этого решения ожидается, что министерство транспорта откажется от нынешнего плана начать строительство расширенного участка в 2026 финансовом году.
Для правящих партий необычно пересматривать уже принятый план строительства линии скоростных поездов синкансэн.
