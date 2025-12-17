Жителей Японии призывают сохранять бдительность после окончания действия предупреждения о землетрясении

Новости

Токио, 16 декабря (Jiji Press). Правительство Японии призвало население оставаться готовым к возможному сильному землетрясению и цунами, несмотря на то, что недельное предупреждение Японского метеорологического агентства о потенциальном мегаземлетрясении на севере и северо-востоке Японии отменено 15 декабря.

После мощного землетрясения, произошедшего 8 декабря у восточного побережья префектуры Аомори, входящей в северо-восточный регион Тохоку, агентство выпустило так называемое предупреждение о возможном дальнейшем землетрясении у берегов Хоккайдо и в районе Санрику, простирающемся от севера до северо-востока Японии.

8 декабря в городе Хатинохэ провинции Аомори произошло землетрясение интенсивностью 6 (второй по величине уровень по японской шкале сейсмической интенсивности), а во многих прибрежных районах наблюдались цунами высотой до 70 сантиметров.

«Хотя период специальной подготовки, такой как готовность к немедленной эвакуации, закончился, мы надеемся, что люди будут по возможности оставаться готовыми к сильному землетрясению, которое может произойти в любой момент», – заявил на пресс-конференции Игараси Ёсукэ, сотрудник отдела планирования Кабинета министров.

Что касается реакции общественности на первое в истории объявление о предупреждении о землетрясениях с момента запуска системы в декабре 2022 года, Игараси сказал: «В целом люди восприняли это спокойно, без особой паники».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме