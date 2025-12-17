Японская организация сёги смягчает правила для беременных участниц состязаний

Новости

Токио, 16 декабря (Jiji Press). Японская ассоциация сёги объявила о пересмотре правил проведения профессиональных турниров для беременных участниц.

Ассоциация отменит правило, согласно которому, если дата запланированного матча за титул приходится на период в 14 недель до и после предполагаемой даты родов, игрока необходимо заменить.

«Мы внесём максимально возможные коррективы» для таких игроков, заявили в ассоциации.

Это заявление последовало за пресс-конференцией, которую 10 декабря провела Фукума Кана, игроком в сёги в категории «дзёрю», которая попросила ассоциацию пересмотреть это правило. 33-летняя Фукума владеет шестью из восьми главных титулов в женской лиге дзёрю.

Руководящий орган этой шахматной игры также постановил, что в случае, если изменить расписание матча для беременной участницы будет сложно, на её место будет выбрана другая участница, и будут приняты меры для подготовки альтернативной возможности для участницы, которая не сможет принять участие.

