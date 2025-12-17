Японии создаст Управление по мирному посредничеству

Новости

Токио, 16 декабря (Jiji Press). Стало известно, что Министерство иностранных дел Японии к концу марта следующего года создаст новое ведомство, которому будет поручено выступать посредником в мирных переговорах между третьими странами.

Этот шаг соответствует коалиционному соглашению между правящей Либерально-демократической партией и Японской инновационной партией (Ниппон исин-но кай).

Предполагается, что новое подразделение будет создано в рамках Бюро внешней политики министерства и поможет Японии оказывать всестороннюю помощь на всех этапах – от посредничества до постконфликтного восстановления и реконструкции.

На пресс-конференции 16 декабря генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору указал на растущую важность поддержки усилий по скорейшему урегулированию конфликтов посредством мирного посредничества, упомянув при этом конфликт на палестинской территории Газа.

«Полезно создать офис, который будет выполнять функции межведомственного координатора, используя информацию, полученную от соответствующих региональных бюро по делам министерства, которые имеют связи с заинтересованными сторонами в конфликтах», – сказал Кихара.

