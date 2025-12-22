Президент Украины поблагодарил Японию за дополнительную финансовую помощь

Новости

Токио, 21 декабря (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность правительству Японии за обещание предоставить его стране дополнительную финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов в следующем году.

«Мы высоко ценим то, что Япония занимает такую ​​ведущую позицию не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире, – написал Зеленский в пятницу в социальной сети X (ранее Twitter). – Это значительный вклад в нашу устойчивость и, благодаря ей, в международный порядок, основанный на правилах».

«Международный порядок необходим для того, чтобы предотвратить продолжение извращенной военной политики России где бы то ни было», – добавил он.

