Президент Украины поблагодарил Японию за дополнительную финансовую помощь
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 21 декабря (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность правительству Японии за обещание предоставить его стране дополнительную финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов в следующем году.
«Мы высоко ценим то, что Япония занимает такую ведущую позицию не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире, – написал Зеленский в пятницу в социальной сети X (ранее Twitter). – Это значительный вклад в нашу устойчивость и, благодаря ей, в международный порядок, основанный на правилах».
«Международный порядок необходим для того, чтобы предотвратить продолжение извращенной военной политики России где бы то ни было», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]