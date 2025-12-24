Президент ОАЭ впервые за 36 лет посетит Японию

Новости

Токио, 23 декабря (Jiji Press). Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян посетит Японию в качестве государственного гостя с 8 по 10 февраля, сообщило японское правительство.

Это будет первый визит президента ОАЭ в Японию за 36 лет.

В ходе своего визита глава ОАЭ встретится с императором Нарухито и примет участие в государственном банкете в императорском дворце. Также запланированы переговоры с премьер-министром Такаити Санаэ для подтверждения сотрудничества в различных областях.

ОАЭ стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Японию, обогнав Саудовскую Аравию. В последние годы страна активно инвестирует в передовые технологии, такие как освоение космоса и искусственный интеллект, что вызывает большой интерес у японских компаний.

На пресс-конференции 23 декабря глава аппарата правительства Японии Кихара Минору заявил, что Япония надеется, что предстоящий визит «укрепит дружественные и взаимовыгодные отношения в широком спектре областей».

