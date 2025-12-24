Япония планирует прекратить финансирование крупных проектов в области солнечной энергетики в 2027 финансовом году

Новости

Токио, 23 декабря (Jiji Press). Правительство Японии на совещании соответствующих министров приняло решение рассмотреть вопрос о прекращении действующей программы субсидирования крупных солнечных электростанций в 2027 финансовом году в условиях растущей обеспокоенности по поводу их воздействия на окружающую среду.

Правительство активно продвигает проекты в области солнечной энергетики с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, но теперь намерено ограничить проекты, которые могут нанести ущерб окружающей среде.

Ранее в этом месяце правящая Либерально-демократическая партия предложила прекратить оказание помощи крупным солнечным электростанциям.

Система субсидирования финансируется за счёт надбавок к счетам за электроэнергию.

Кроме того, правительство рассмотрит возможность расширения объёма оценок воздействия на окружающую среду, требуемых перед началом реализации проектов в области солнечной энергетики.

