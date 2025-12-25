Правительство Японии начало переговоры об упрощении регулирования рабочего времени

Новости

Токио, 25 декабря (Jiji Press). Члены совета правительства Японии по продвижению реформ в сфере регулирования договорились в приоритетном порядке обсудить шесть вопросов, включая возможное смягчение правил регулирования рабочего времени, за которое выступает премьер-министр Такаити Санаэ.

На заседании совета 24 декабря Такаити призвала его членов «рассмотреть способы содействия высокопроизводительным и гибким формам работы, в том числе с учетом мнения работников».

Это было первое заседание совета под руководством Такаити, которая вступила в должность в октябре.

Совет, возглавляемый Томитой Тэцуро, советником железнодорожной компании East Japan Railway Co. (JR East), планирует подготовить промежуточный отчет в следующем месяце и доработать свои предложения в мае.

Спустя пять лет после вступления в силу законодательства, направленного на реформу стиля работы, включая введение ограничения на сверхурочную работу, министерство труда проводит опрос компаний и сотрудников о текущей ситуации с сверхурочными часами, а также по другим вопросам.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

