Скончался Фува Тэцудзо, 95 лет — бывший председатель компартии, утвердивший «реалистический курс»

Токио, 30 декабря 2025 года (Jiji Press) – Бывший председатель Коммунистической партии Японии Фува Тэцудзо (настоящее имя — Уэда Кэндзиро), один из ведущих теоретических опор партии и политик, заложивший ее «реалистический и гибкий курс», скончался 30 декабря в 13:20 в больнице в Токио от острой сердечной недостаточности. Ему было 95 лет.

Похороны состоятся в формате семейной церемонии. Главой траурной церемонии станет его старшая дочь Уэда Тикако. В дальнейшем партия планирует провести отдельную партийную церемонию прощания.

Фува ушел из активной политики в 2003 году, а в 2006 году оставил пост председателя Центрального комитета партии. При этом он продолжал занимать ключевые позиции, оставаясь членом Центрального комитета и Постоянного исполнительного комитета, сохраняя значительное влияние внутри партии. В январе 2024 года он вышел из состава Центрального комитета и получил статус почетного партийного деятеля. Считается, что нынешний председатель Коммунистической партии Японии Тамура Томоко унаследовала политическую линию Фува, и серьезных изменений в курсе партийного руководства не ожидается.

Фува родился в январе 1930 года в Токио. Во время учебы в бывшей Первой высшей школе он вступил в Коммунистическую партию Японии. Окончил факультет естественных наук Токийского университета, после чего работал секретарем Федерации профсоюзов сталелитейной промышленности (ныне — Кикан-Рорэн), а затем перешел на работу в центральный аппарат партии.

В 1969 году он впервые был избран в Палату представителей парламента Японии от тогдашнего избирательного округа «Токио-6» и в общей сложности избирался депутатом 11 раз. В 1970 году, в возрасте 40 лет, он был назначен на вновь созданный пост главы партийного секретариата и в теоретическом плане поддерживал тогдашнего председателя партии Миямото Кэндзи (ныне покойного). В то время Фува получил прозвище «принц компартии».

В 1982 году он стал председателем Исполнительного комитета партии, а в 2000 году занял пост ее председателя. Уже после ухода из парламента Фува сыграл ведущую роль в полной переработке партийной программы в январе 2004 года, выдвинув «реалистический курс», предусматривающий временное признание института императора и Сил самообороны Японии. В сентябре 2004 года он был назначен директором партийного Института социальных наук. На партийном съезде 2006 года, сославшись на преклонный возраст и другие причины, он покинул пост председателя.













