В условиях глобального бума наблюдается нехватка предложения японского чая маття

Берлин, 4 января (Jiji Press). Наблюдается дефицит чая маття, поскольку этот японский зеленый чай находится в центре глобального бума.

Помимо популярности маття-латте и мороженого, растет и общественный интерес к традиционному способу подачи маття.

Хотя это хорошая новость для японских производителей чая, высокий спрос привел к распространению низкокачественного чая маття иностранного производства.

Кафе «Маттясомэ», специализирующееся на этом чае, расположено в популярном среди молодежи районе Берлина. Один из самых популярных напитков – маття-латте с банановым вкусом. По словам владелицы кафе, 47-летней Юлии Винкельс, летом у кафе выстраиваются длинные очереди.

В 2022 году Винкельс открыла кафе, надеясь предложить привлекательный и высококачественный напиток маття, – идея, которая возникла у неё во время пандемии COVID-19.

