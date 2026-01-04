Японский чай маття покоряет мир: государство и частный бизнес работают вместе для расширения рынка

Японский чай маття покоряет мир: государство и частный бизнес работают вместе для расширения рынкаОбщество Экономика Еда и напитки Туризм
Рост популярности чайной церемонии среди иностранных туристов
Префектура Сидзуока – один из ведущих регионов Японии по производству чая. В один из выходных дней в начале октября Музей чая Фудзинокуни в городе Симада, расположенном в центральной части префектуры, был полон посетителей. Из 71 834 человек, посетивших музей в 2024 финансовом году, 7072 были иностранцами, что на более чем 40% больше, чем в предыдущем году. Это в 2,8 раза больше, чем в 2019 финансовом году, до начала пандемии COVID-19, и доля иностранных посетителей постепенно увеличивается.
В чайной комнате музея участники наслаждались чайной церемонией, наблюдая за этапами и этикетом приготовления маття, а также дегустировали чай и сезонные японские сладости, любуясь видом из чайной комнаты. Вера Сеппанен (39), приехавшая из Финляндии, сказала: «Я люблю маття, поэтому это было очень интересно. В Хельсинки тоже есть школа чайной церемонии». Даниэль Кохвакка (39), который участвовал в церемонии вместе с Верой, также проходил стажировку по гончарному делу в Японии и сказал: «Это был также отличный способ узнать о японской культуре и истории». В других комментариях иностранные туристы пишут: «Я пью маття-латте в Китае, но японский маття лучше по качеству» (посетительница из Китая) и «Это полезно, поэтому многие местные жители тоже его пьют» (туристка из Франции).
Экспорт зелёного чая достиг рекордного уровня
Параллельно с ростом популярности маття за рубежом продолжают расти как объёмы, так и стоимость экспорта японского зелёного чая, включая маття. Согласно торговой статистике, экспорт в 2024 году составил приблизительно 8798 тонн, что на 16,1% (1219 тонн) больше, чем в предыдущем году, и в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад. Стоимость экспорта, также подверженная влиянию ослабления йены, достигнет 36,4 млрд йен, что на 24,7% (7,2 млрд йен) больше, чем в предыдущем году. Стоимость экспорта за период с января по август 2025 составила 38 млрд йен, превысив показатели прошлого года.
Наибольший экспортный спрос наблюдался в США (32%), за которыми следовали Юго-Восточная Азия (20%), Тайвань (19%), а также ЕС и Великобритания (16%). Из общего объёма экспорта на порошковый чай, такой как маття, приходилось 58%, или 5092 тонны, что превышает объём листового чая и других продуктов (3706 тонн). Предпочтения различаются в зависимости от страны и региона: маття занимает значительную долю рынка в США, ЕС и Великобритании, в то время как листовой чай остается чрезвычайно популярным на Тайване.
Развитие в Японии привезённой из Китая традиции употребления порошкового чая
Считается, что традиция употребления маття, разновидности зелёного чая, зародилась в Китае и была завезена в Японию более 800 лет назад. Однако культура употребления маття сохранилась только в Японии, и говорят, что методы выращивания и технологии производства развивались независимо друг от друга в Китае и в Японии.
Чай тэнтя, сырьё для маття, выращивается в тени, что позволяет молодым листьям темнеть, усиливая их умами-компоненты и характерный аромат. Собранные листья пропаривают, а затем сушат при высоких температурах, не измельчая. Стебли и прожилки удаляют, а листья превращают в маття с помощью каменной мельницы, хотя в последние годы их иногда измельчают машинным способом.
С ростом внимания к здоровому образу жизни чай маття, позволяющий получать питательные вещества из чайных листьев в их естественном виде, приобрёл популярность и за рубежом. Говорят, что молодое поколение, в частности, воспринимает этот чай как новый напиток и предмет роскоши. Также отмечается, что популярность маття подпитывается тем фактом, что мировоззрение, связанное с употреблением чая, включая манеру подачи чая в чайной комнате и чайную посуду, уходит корнями в японскую культуру гостеприимства, повлиявшую на обычаи чайной церемонии.
Разработка международных стандартов для брендирования японской продукции
Несмотря на растущее международное признание и понимание, методы производства тэнтя и маття ещё недостаточно известны за рубежом. По этой причине государственный научно-исследовательский институт Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований (NARO) совместно с правительством возглавляет усилия по международному определению маття. Международная организация по стандартизации (ISO) в апреле 2022 года опубликовала технический отчёт, включающий информацию, обобщающую методы выращивания и производства, а также историю развития маття в Японии, и в настоящее время ведётся работа по созданию международного стандарта для определения маття.
Научно-исследовательское подразделение NARO по фруктам и чаю заявило: «(Если будут приняты международные стандарты), мы можем ожидать, что распространение продукции, не соответствующей стандартам, например, той, которую (ошибочно) называют «маття», сократится, и препятствия для японской продукции на рынке уменьшатся. Расширения рынка невозможно достичь только за счёт международных стандартов, но мы считаем, что международная стандартизация сыграет важную роль в продвижении новых технологических инноваций, таких как сорта и методы производства, а также брендинг».
Основные регионы внутреннего производства также переходят к увеличению объёмов производства
Агрокооператив «Тенрю агури фаму», расположенный в горах города Хамамацу, префектура Сидзуока, занимается выращиванием чая тэнтя и переработкой необработанного чая (чайных листьев, которые после сбора урожая пропаривают, скручивают и сушат). Используя популярность чая маття, кооператив расширил свои мощности для создания более качественной системы производства и начал полномасштабную работу в мае этого года. Кооператив ощутил кризис, когда цены на чай сэнтя упали из-за перехода от листового чая к бутилированному и увеличения продаж бутилированных чайных напитков. Оиси Наруми (36 лет), управляющий выращиванием и фабрикой, наблюдал, как его отец, занимавшийся выращиванием чая тэнтя с детства, создал исследовательскую группу, чтобы обеспечить своё выживание как чайного фермера, и проложил себе путь в известные районы производства матча, такие как Удзи в Киото и Нисио в префектуре Айти.
Мотивация Оиси к производству чая растёт с каждым хвалебным отзывом зарубежных покупателей о прекрасном аромате и цвете чая. Пользуясь тем, что чай, выращиваемый в горных районах, имеет особые качества, он полон энтузиазма в отношении «продолжения работы над производством высококачественного чая тэнтя».
Расширение каналов продаж за рубежом через социальные сети
Чайная ферма Оиси, которая производит, перерабатывает и продаёт чай в городе Ямэ в префектуре Фукуока, начала экспортировать чай примерно в 2010 году. Оиси Кэнъити (42 года), исполнительный директор в четвёртом поколении, получивший образование во Франции, стремился поделиться традиционной японской чайной культурой со всем миром. В условиях снижения внутреннего потребления в Японии он сосредоточился на зарубежных рынках, где растёт население. Уловив тенденцию к здоровому образу жизни, он подхватил тренд на включение маття в повседневную жизнь жителей других стран.
Оиси уверен в выбранном пути, он говорит, что «потребление быстро росло в течение последних пяти лет». Воспользовавшись этим бумом, он разработал каналы сбыта, размещая рекламные сообщения о маття на сайтах зарубежных производителей кондитерских изделий, кафе и мороженого, а также в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram. Теперь число его деловых партнёров выросло до 500 компаний в 40 странах и регионах, включая Великобританию, Францию, Тайвань, Таиланд и США. Сейчас в компании работают не только японцы, но и выходцы из Тайваня, Франции, Индонезии, Непала и других стран, что позволяет внимательно реагировать на потребности зарубежных клиентов.
Новые разработки для использования маття в повседневной жизни
Развитие производства и продажи продуктов и блюд на основе маття также переживает бурный рост. Ассортимент включает в себя сладости и напитки, такие как «маття-латте» с молоком или соевым молоком, а также хаппосю (низкосолодовое пиво) со вкусом маття и безалкогольные напитки со вкусом пива. Туристы, посещающие Японию, часто выбирают в качестве сувениров продукты, связанные с маття, и продолжают наслаждаться ими после возвращения домой.
Тем временем компания World Matcha, которая разрабатывает и продает эспрессо-машины для приготовления маття, предлагает способы наслаждаться маття дома. Поскольку маття привлекает внимание в США как полезный для здоровья напиток и становится всё более популярным в кафе, компания изучала способы упрощения его употребления дома и, наконец, разработала такой способ. Машина, предназначенная для воспроизведения процесса помола чая тэнтя с помощью каменной мельницы и взбивания, была выпущена в США в 2020 году, а продажи в Японии начались уже в следующем году. В настоящее время у компании есть клиенты в 20 странах, и к октябрю 2025 года было продано более 10 000 единиц. Компания также продает «листовой маття», то есть японский чай тэнтя, сертифицированный как органический в соответствии с Японскими сельскохозяйственными стандартами (JAS), выступая в качестве связующего звена между производителями и потребителями.
Цукада Сино (50 лет), сотрудница компании по связям с общественностью, подчеркнула: «Мы надеемся, что люди получат удовольствие от дегустации маття, ощущая связь с чайными плантациями через чашку в своих руках».
Департамент сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японской организации внешней торговли (JETRO) выражает надежду, что в свете растущего интереса к маття как новому экспортному товару «существует потенциал для расширения рынка маття за рубежом».
Фотография к заголовку: Маття – напиток, популярный за рубежом (PIXTA)