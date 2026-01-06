Пассажиропоток Japan Railways в новогодний период вырос на 5%

Новости

Токио, 5 января (Jiji Press). Шесть компаний Japan Railways Group сообщили, что общее число пассажиров на их скоростных поездах синкансэн и других экспресс-поездах в ключевых регионах в период новогодних праздников и в конце года выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13 711 000 человек.

Среднесуточное количество с 26 декабря по 4 января было самым высоким с тех пор, как стали доступны сопоставимые данные в 1991 финансовом году. В новогодний период 2026 года было девять выходных дней подряд.

По словам операторов, высокий спрос на поездки и увеличение количества железнодорожных рейсов способствовали получению последних результатов.

Пик пассажиропотока в поездах, следующих из Токио, пришёлся на 27 декабря, а в обратном направлении – на 4 января.

Компания Central Japan Railway Co. сообщила, что 4 января линия Токайдо синкансэн перевезла 516 000 пассажиров, что является самым высоким показателем за один день за всю историю эксплуатации этой линии.

