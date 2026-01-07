В западной части Японии произошло мощное землетрясение

Новости

Токио, 6 января (Jiji Press). В западной части Японии произошла серия мощных подземных толчков, достигавших 5 баллов по шкале сейсмической интенсивности (четвёртый по величине уровень), в западных префектурах Тоттори и Симанэ.

На данный момент сообщается о девяти пострадавших.

По данным Японского метеорологического агентства, в 10:18 утра на востоке префектуры Симанэ произошло землетрясение магнитудой 6,4 на глубине 11 километров, при этом в городе Мацуэ префектуры Симанэ и городе Сакаиминато префектуры Тоттори зафиксирована интенсивность в 5 баллов.

В 10:28 утра в городе Ясуги провинции Симанэ произошло ещё одно землетрясение, достигшее пятого по величине уровня интенсивности – ниже 5 баллов.

В общей сложности три женщины в возрасте от 60 до 90 лет получили травмы в Сакаиминато, городе Фукуяма в префектуре Хиросима и городе Окаяма в префектуре Окаяма.

