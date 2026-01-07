В западной части Японии произошло мощное землетрясение
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 января (Jiji Press). В западной части Японии произошла серия мощных подземных толчков, достигавших 5 баллов по шкале сейсмической интенсивности (четвёртый по величине уровень), в западных префектурах Тоттори и Симанэ.
На данный момент сообщается о девяти пострадавших.
По данным Японского метеорологического агентства, в 10:18 утра на востоке префектуры Симанэ произошло землетрясение магнитудой 6,4 на глубине 11 километров, при этом в городе Мацуэ префектуры Симанэ и городе Сакаиминато префектуры Тоттори зафиксирована интенсивность в 5 баллов.
В 10:28 утра в городе Ясуги провинции Симанэ произошло ещё одно землетрясение, достигшее пятого по величине уровня интенсивности – ниже 5 баллов.
В общей сложности три женщины в возрасте от 60 до 90 лет получили травмы в Сакаиминато, городе Фукуяма в префектуре Хиросима и городе Окаяма в префектуре Окаяма.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь