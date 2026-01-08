Нагасаки и Окинава вошли в список 52 мест New York Times, которые стоит посетить в 2026 году

Новости

Нью-Йорк, 6 января (Jiji Press). Город Нагасаки и префектура Окинава были включены в список газеты The New York Times «52 мест, которые стоит посетить в 2026 году».

Американская ежедневная газета поместила город Нагасаки на юго-западе Японии на 17-е место в списке.

В газете писали, что, несмотря на атомную бомбардировку города Соединёнными Штатами в последние дни Второй мировой войны, центральная часть города избежала повреждений. «Это придает центру города некую сюрреалистичность, – говорилось в статье. – Всё это должно было исчезнуть, но каким-то образом оно сохранилось».

«По мере расширения угрозы распространения ядерного оружия по всему миру у путешественников появляется веская причина посетить эти места», – говорится в статье газеты.

Здесь есть такие достопримечательности, как 800-летнее камфорное дерево и точки питания, в том числе кондитерская, которая продает сладости с 1624 года.

