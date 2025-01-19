Почему «Нью-Йорк Таймс» назвала город Тояма в списке 52 туристических направлений 2025 года?

Город Тояма был выбран в качестве одного из 52 мест, которые стоит посетить в 2025 году, выбранных онлайн-версией New York Times. Что мы знаем об этом городе и его окрестностях?

Газета New York Times высоко оценила Тояму как город, где можно избежать толп, ощутить культурную атмосферу и полакомиться изысканной едой.

Особое впечатление от местной культуры создаёт Музей стекла города Тояма, здание которого спроектировал знаменитый архитектор Кума Кэнго. Этот художественный музей города Тояма был основан в 2015 году как кульминация усилий по развитию города, основанных на стекольных традициях города Тояма. Помимо постоянной экспозиции, на которой представлены работы современных художников по стеклу из Японии и других стран, здесь иногда проводятся особые специальные выставки. Здание выполнено из гранита, стекла и алюминия, и его очертания напоминают горный хребет Татэяма. Интерьер музея контрастирует с его холодной металлической оболочкой и представляет собой расслабляющее тёплое пространство, выполненное практически только из материалов префектуры Тояма. Газета New York Times назвала его «устремляющимся ввысь собором из дерева и огня».



Внешний вид Музея стекла города Тояма (предоставлено Ассоциацией туризма города Тояма)



Интерьер Музея стекла города Тояма (предоставлено Ассоциацией туризма города Тояма)

Если вам захочется большего, вы можете попробовать сделать что-то сами в мастерской музея. Там предлагают пробный курс, в ходе которого примерно за час (включая вводный курс) вы сможете сделать оригинальные стаканы и вазы для цветов.



Опыт выдувания стекла в стекольной студии (предоставлено Ассоциацией туризма города Тояма)

Газета The New York Times называет «изысканными» вполне привычные для японцев бары идзакая, однако при этом стоит сказать, что в Тояме ловят желтохвоста и кальмаров-светлячков, а также редкую «белую креветку», которую называют «жемчужиной залива Тояма», поэтому лучше всего поискать места, где можно попробовать блюда из них. Зажаренные в панцире в масле в стиле какиагэ креветки получаются хрустящими и ароматными, а сасими из очищенных креветок и кобудзимэ, завёрнутые в листья водорослей кобу, (ламинария), дают непередаваемое ощущение благодаря своей гладкой текстуре и сладкому оттенку.



Белые креветки (предоставлено Организацией содействия туризму Тоямы)



Жареные белые креветки (предоставлено Организацией содействия туризму Тоямы)

Местный «Чёрный рамэн Тояма» (буракку тояма) обретает популярность как особое блюдо «деликатесов класса В». Само название говорит о том, что отличительной особенностью супа для лапши является чёрный цвет. Вкус, конечно, отличается в зависимости от ресторана, а в целом это выглядит как толсто нарезанная лапша с толстыми ломтями свинины, крупно нарезанным зелёным луком и перцем грубого помола. Говорят, что этот рамэн появился в период послевоенной реконструкции, когда город Тояма заполняли работавшие на тяжёлых работах люди, которым был нужен хорошо приправленный солёный гарнир к пресному (несолёному) рису.



«Чёрный рамэн» в городе Тояма (предоставлено Ассоциацией туризма города Тояма)

С 1 по 3 сентября здесь проводится праздник Овара Каздэ-но бон (ссылка на японском языке), местный вариант праздника О-Бон, во время которого танцуют люди в одинаковых летних одеждах юката и в шляпах с опущенными боками. Крестьяне верят, что 1 сентября, 210-й день после весеннего равноденствия, является особым «днём ​​ветра». Этот день стали отмечать как «проводы Ветра», Кадзэ-но бон, в защиту от ветра, чтобы тайфуны обошли их стороной.



Кадзэ-но бон (предоставлено Ассоциацией туризма города Тояма)

Если ехать в Тояму, то лучше выбрать сезон цветения сакуры. Вы сможете прогуляться под цветущими сакурами вдоль реки Мацукава и даже посмотреть на них с катера. Цветущие сакуры на фоне заснеженного хребта Татэтама представляют собой захватывающее зрелище, которое можно увидеть только здесь.



Ряд цветущих деревьев сакуры у реки Мацукава (предоставлено Ассоциацией туризма города Тояма)



(PIXTA)

С 2005 года газета «Нью-Йорк Таймс» объявляет список разных мест в мире, которые стоит посетить. В 2023 году были выбраны Мориока и Фукуока, в 2024 – Ямагути. В этом году также был выбран город Осака, где пройдёт выставка Экспо.

Фотография к заголовку: Прогулочный катер на реке Мацукава (PIXTA)

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