Почему «Нью-Йорк Таймс» назвала город Тояма в списке 52 туристических направлений 2025 года?Туризм
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Газета New York Times высоко оценила Тояму как город, где можно избежать толп, ощутить культурную атмосферу и полакомиться изысканной едой.
Особое впечатление от местной культуры создаёт Музей стекла города Тояма, здание которого спроектировал знаменитый архитектор Кума Кэнго. Этот художественный музей города Тояма был основан в 2015 году как кульминация усилий по развитию города, основанных на стекольных традициях города Тояма. Помимо постоянной экспозиции, на которой представлены работы современных художников по стеклу из Японии и других стран, здесь иногда проводятся особые специальные выставки. Здание выполнено из гранита, стекла и алюминия, и его очертания напоминают горный хребет Татэяма. Интерьер музея контрастирует с его холодной металлической оболочкой и представляет собой расслабляющее тёплое пространство, выполненное практически только из материалов префектуры Тояма. Газета New York Times назвала его «устремляющимся ввысь собором из дерева и огня».
Если вам захочется большего, вы можете попробовать сделать что-то сами в мастерской музея. Там предлагают пробный курс, в ходе которого примерно за час (включая вводный курс) вы сможете сделать оригинальные стаканы и вазы для цветов.
Газета The New York Times называет «изысканными» вполне привычные для японцев бары идзакая, однако при этом стоит сказать, что в Тояме ловят желтохвоста и кальмаров-светлячков, а также редкую «белую креветку», которую называют «жемчужиной залива Тояма», поэтому лучше всего поискать места, где можно попробовать блюда из них. Зажаренные в панцире в масле в стиле какиагэ креветки получаются хрустящими и ароматными, а сасими из очищенных креветок и кобудзимэ, завёрнутые в листья водорослей кобу, (ламинария), дают непередаваемое ощущение благодаря своей гладкой текстуре и сладкому оттенку.
Местный «Чёрный рамэн Тояма» (буракку тояма) обретает популярность как особое блюдо «деликатесов класса В». Само название говорит о том, что отличительной особенностью супа для лапши является чёрный цвет. Вкус, конечно, отличается в зависимости от ресторана, а в целом это выглядит как толсто нарезанная лапша с толстыми ломтями свинины, крупно нарезанным зелёным луком и перцем грубого помола. Говорят, что этот рамэн появился в период послевоенной реконструкции, когда город Тояма заполняли работавшие на тяжёлых работах люди, которым был нужен хорошо приправленный солёный гарнир к пресному (несолёному) рису.
С 1 по 3 сентября здесь проводится праздник Овара Каздэ-но бон (ссылка на японском языке), местный вариант праздника О-Бон, во время которого танцуют люди в одинаковых летних одеждах юката и в шляпах с опущенными боками. Крестьяне верят, что 1 сентября, 210-й день после весеннего равноденствия, является особым «днём ветра». Этот день стали отмечать как «проводы Ветра», Кадзэ-но бон, в защиту от ветра, чтобы тайфуны обошли их стороной.
Если ехать в Тояму, то лучше выбрать сезон цветения сакуры. Вы сможете прогуляться под цветущими сакурами вдоль реки Мацукава и даже посмотреть на них с катера. Цветущие сакуры на фоне заснеженного хребта Татэтама представляют собой захватывающее зрелище, которое можно увидеть только здесь.
С 2005 года газета «Нью-Йорк Таймс» объявляет список разных мест в мире, которые стоит посетить. В 2023 году были выбраны Мориока и Фукуока, в 2024 – Ямагути. В этом году также был выбран город Осака, где пройдёт выставка Экспо.
Фотография к заголовку: Прогулочный катер на реке Мацукава (PIXTA)
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