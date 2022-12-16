100 знаменитых замков Японии ®: замок Такаока, префектура Тояма
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Замок Такаока, префектура Тояма
- Год постройки: 1609
- Первый владелец замка: Маэда Тосинага
- Основные достопримечательности: рвы с водой, руины главной площадки Хоммару, второй площадки Ниномару и др
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Toyama-ken Takaoka-shi Kojo
- Вебсайт: Парк замка Такаока (на японском языке)
Недолгая жизнь знаменитого замка
Маэда Тосинага, второй глава рода Маэда, правившего княжеством Кага, начал строить замок в 1609 году как свою резиденцию, где он бы жил после ухода от дел. Тосинага переименовал местность Сэкино в Такаока, взяв иероглифическое название из древнейшего китайского сборника стихов «Книга песен» (Ши цзин). На пустоши Тосинага устроил три огромных рва с водой, а из извлечённого грунта построил глинобитные стены. В самом широком месте ширина рва составляет около 50 метров, а площадь трёх рвов примерно равна трети общей площади замка.
После смерти Тосинаги в 1615 году замок Такаока, строительство которого не было завершено, был заброшен из-за указа сёгуната о том, что в одном княжестве дозволяется иметь только один замок. Унаследовавший замок младший брат Тосинаги, Тосицунэ, попытался превратить Такаоку из призамкового города в торговый и промышленный центр, сохранив основную структуру замка. В настоящее время там устроен парк Такаока кодзё, место отдыха горожан.
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Парк замка Такаока (PIXTA)