Наслаждаясь колоритом Осаки: круизы по каналу Томбори вдоль живописных мест привлекают иностранных туристов
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Вкусная еда и уникальные пейзажи для фотосессий
Осака, крупнейший город в западной части Японии, в эпоху Эдо получил прозвище «кухня Поднебесной». Привезённые со всей страны продукты транспортировались по многочисленным каналам, пронизывающим город вдоль и поперёк. Часть водных артерий торговой столицы со временем была засыпана, однако канал Хигасиёкобори, прорытый во второй половине XVI века, и канал Дотомбори, открытый в 1615 году, сохранились до наших дней. Канал Хигасиёкобори протяжённостью 3 километра пересекает центральную часть Осаки с севера на юг. Затем он поворачивает на запад, и его название меняется на Дотомбори – это канал длиной 2,7 километра.
В южной части верховья Дотомбори находится один из крупнейших в Японии торговых кварталов. По прогнозам, в нынешнем году префектуру Осака посетит рекордное число иностранных туристов – 14 миллионов, множество из которых привлекает квартал Дотомбори. Одна из причин подобной популярности – дешёвая вкусная еда «деликатесы категории Б». Лучший способ показать друзьям, что вы побывали в Осаке – это опубликовать в соцсетях фотографию, на которой вы поедаете шарики с осьминогом такояки в Дотомбори. Объёмные вывески с изображением различных персонажей и продуктов тоже превратились в модные локации.
Самой популярной локацией в Дотомбори считается мост Эбису, где можно сфотографироваться на фоне символа Осаки – рекламного щита компании «Глико» с бегущим спортсменом. Когда-то на этом мосту встречались флиртующие пары, но в наши дни он днём и ночью переполнен туристами.
Круиз с приветливым гидом, говорящим на осакском диалекте
Спустившись от моста Эбису к воде, вы попадаете на прогулочную набережную Томбори. Отсюда хорошо видно колесо обозрения магазина «Дон Кихот Дотомбори». Прямо под колесом находится причал, откуда каждые 30 минут отправляется прогулочный катер «Томбори ривер круиз».
20-минутный обзорный мини-круиз настолько популярен, что билеты на все рейсы раскупаются полностью и компания даже вводит дополнительные рейсы. Большинство пассажиров – гости Японии, пользующиеся проездным билетом «Osaka e-Pass». Среди туристов преобладают жители Кореи, Тайваня, Гонконга и Америки (в порядке убывания).
Во время круиза вас будет сопровождать гид, сыпящий шутками на кансайском диалекте: «На той вывеске написано «Ооки-ни», на нашем диалекте это обозначает «Thank you», «Камсахамнида», «Сесе». Запомните это слово и почаще его используйте». «Осакцы, обитающие в Дотомбори, – настоящие осакцы, они очень дружелюбны», – рассказывает гид, и действительно, прохожие на улицах машут пассажирам катера рукой, а из магазинчиков вдоль канала раздаются голоса, приглашающие заглянуть туда после круиза.
Гид рассказывает об особенностях всех 9 мостов, встречающихся на пути: «Мост Эбису сделали полукруглым, чтобы придать ему сходство с блюдом окономияки. Его балюстрада и лестницы похожи на стоящие в ряд лопаточки для жарки окономияки». Таких подробностей не знают даже жители Осаки.
Особенно популярны ночные круизы. Когда после тёмного моста появляются сверкающие неоновые огни, дух захватывает.
В конце круиза на лицах пассажиров сияет улыбка. Турист из Кореи рассказал, что намерен похвастаться перед друзьями фотографиями, сделанными во время круиза фотографиями.
Круизы как символ возрождения «водной столицы»
Сейчас набережная Дотомбори превратилась в место отдыха туристов, однако в период стремительного экономического роста поступающие в канал бытовые и промышленные стоки настолько ухудшили качество воды, что вплоть до начала XXI века она была непригодна для обитания рыбы. Обычай болельщиков бейсбольной команды «Хансин Тайгерз» прыгать в канал, празднуя её победу, известен по всей стране, однако до недавнего времени местные жители скептически комментировали: «Охота им прыгать в эту сточную канаву».
В рамках возрождения Осаки в качестве «водной столицы» муниципалитет Осаки занялся очисткой Дотомбори. В 2000 году в верховье и низовье канала установили ворота, реагирующие на приливы и отливы, с целью забора чистой воды из реки Окава. Также были приняты меры, препятствующие попаданию в канал сточных вод. Сейчас качество воды неуклонно улучшается. В канале уже обитает корюшка аю и находящийся под угрозой исчезновения японский угорь.
Кроме того, ворота обеспечивают движение прогулочных катеров, регулируя уровень воды. Появившийся в 2005 году маршрут «Томбори Ривер Круиз» стал не только популярным видом досуга, но и символом возрождения Дотомбори. Будете в Осаке – обязательно прокатитесь по каналам – наследию эпохи «кухни Поднебесной», и отведайте местную еду!
С детальной информацией можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте «Томбори Ривер Круз»
Репортаж, текст статьи и фотографии редколлегии Nippon.com (если не указано иное)