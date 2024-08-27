Наслаждаясь колоритом Осаки: круизы по каналу Томбори вдоль живописных мест привлекают иностранных туристов

Путеводительпо Японии

Водная прогулка по торговому кварталу Дотомбори (Осака, р-н Тюо) с разноцветными неоновыми огнями, яркими объёмными вывесками, запахом выпечки и другими символами Осаки привлекает множество иностранных туристов.

Вкусная еда и уникальные пейзажи для фотосессий

Осака, крупнейший город в западной части Японии, в эпоху Эдо получил прозвище «кухня Поднебесной». Привезённые со всей страны продукты транспортировались по многочисленным каналам, пронизывающим город вдоль и поперёк. Часть водных артерий торговой столицы со временем была засыпана, однако канал Хигасиёкобори, прорытый во второй половине XVI века, и канал Дотомбори, открытый в 1615 году, сохранились до наших дней. Канал Хигасиёкобори протяжённостью 3 километра пересекает центральную часть Осаки с севера на юг. Затем он поворачивает на запад, и его название меняется на Дотомбори – это канал длиной 2,7 километра.



Торговый квартал Дотомбори

В южной части верховья Дотомбори находится один из крупнейших в Японии торговых кварталов. По прогнозам, в нынешнем году префектуру Осака посетит рекордное число иностранных туристов – 14 миллионов, множество из которых привлекает квартал Дотомбори. Одна из причин подобной популярности – дешёвая вкусная еда «деликатесы категории Б». Лучший способ показать друзьям, что вы побывали в Осаке – это опубликовать в соцсетях фотографию, на которой вы поедаете шарики с осьминогом такояки в Дотомбори. Объёмные вывески с изображением различных персонажей и продуктов тоже превратились в модные локации.



Витрина лапшичной рамэн с драконом, украшенное осьминогом здание и другие оригинальные вывески на улицах Дотомбори

Самой популярной локацией в Дотомбори считается мост Эбису, где можно сфотографироваться на фоне символа Осаки – рекламного щита компании «Глико» с бегущим спортсменом. Когда-то на этом мосту встречались флиртующие пары, но в наши дни он днём и ночью переполнен туристами.



Неоновые огни зажигаются через полчаса после захода солнца. Популярная поза для фото на память на фоне рекламы «Глико» – скопировать позу изображённого на рекламном щите спортсмена



Во время прогулки по набережной канала Дотомбори можно перекусить в ресторане такояки или в кафе под открытым небом

Круиз с приветливым гидом, говорящим на осакском диалекте

Спустившись от моста Эбису к воде, вы попадаете на прогулочную набережную Томбори. Отсюда хорошо видно колесо обозрения магазина «Дон Кихот Дотомбори». Прямо под колесом находится причал, откуда каждые 30 минут отправляется прогулочный катер «Томбори ривер круиз».



Если вы хотите попасть на причал Тадзаэмонбаси – ориентируйтесь на жёлтое колесо обозрения

20-минутный обзорный мини-круиз настолько популярен, что билеты на все рейсы раскупаются полностью и компания даже вводит дополнительные рейсы. Большинство пассажиров – гости Японии, пользующиеся проездным билетом «Osaka e-Pass». Среди туристов преобладают жители Кореи, Тайваня, Гонконга и Америки (в порядке убывания).



Круизный маршрут протяжённостью 1 километр пролегает от моста Ниппонбаси на востоке до моста Укинива на западе



Одно из достоинств круиза – близость к городским улицам. Некоторые мосты настолько низкие, что приходится наклоняться, чтобы не ушибить голову

Во время круиза вас будет сопровождать гид, сыпящий шутками на кансайском диалекте: «На той вывеске написано «Ооки-ни», на нашем диалекте это обозначает «Thank you», «Камсахамнида», «Сесе». Запомните это слово и почаще его используйте». «Осакцы, обитающие в Дотомбори, – настоящие осакцы, они очень дружелюбны», – рассказывает гид, и действительно, прохожие на улицах машут пассажирам катера рукой, а из магазинчиков вдоль канала раздаются голоса, приглашающие заглянуть туда после круиза.

Гид рассказывает об особенностях всех 9 мостов, встречающихся на пути: «Мост Эбису сделали полукруглым, чтобы придать ему сходство с блюдом окономияки. Его балюстрада и лестницы похожи на стоящие в ряд лопаточки для жарки окономияки». Таких подробностей не знают даже жители Осаки.



Ограждение моста похоже на стоящие в ряд лопаточки для жарки окономияки



Перед долгожданной вывеской «Глико» катер останавливается, чтобы пассажиры могли сделать фото

Особенно популярны ночные круизы. Когда после тёмного моста появляются сверкающие неоновые огни, дух захватывает.

В конце круиза на лицах пассажиров сияет улыбка. Турист из Кореи рассказал, что намерен похвастаться перед друзьями фотографиями, сделанными во время круиза фотографиями.



Разноцветные огни Дотомбори



Летом набережная канала украшена 1300 фонарями (фото PIXTA)

Круизы как символ возрождения «водной столицы»

Сейчас набережная Дотомбори превратилась в место отдыха туристов, однако в период стремительного экономического роста поступающие в канал бытовые и промышленные стоки настолько ухудшили качество воды, что вплоть до начала XXI века она была непригодна для обитания рыбы. Обычай болельщиков бейсбольной команды «Хансин Тайгерз» прыгать в канал, празднуя её победу, известен по всей стране, однако до недавнего времени местные жители скептически комментировали: «Охота им прыгать в эту сточную канаву».



Число болельщиков, прыгающих в Дотомбори в честь победы команды «Хансин Тайгерз», может превышать 5300 человек в день (15.09.2003, фото Jiji Press)

В рамках возрождения Осаки в качестве «водной столицы» муниципалитет Осаки занялся очисткой Дотомбори. В 2000 году в верховье и низовье канала установили ворота, реагирующие на приливы и отливы, с целью забора чистой воды из реки Окава. Также были приняты меры, препятствующие попаданию в канал сточных вод. Сейчас качество воды неуклонно улучшается. В канале уже обитает корюшка аю и находящийся под угрозой исчезновения японский угорь.

Кроме того, ворота обеспечивают движение прогулочных катеров, регулируя уровень воды. Появившийся в 2005 году маршрут «Томбори Ривер Круиз» стал не только популярным видом досуга, но и символом возрождения Дотомбори. Будете в Осаке – обязательно прокатитесь по каналам – наследию эпохи «кухни Поднебесной», и отведайте местную еду!



В дни проведения мероприятий гид играет на трубе

С детальной информацией можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте «Томбори Ривер Круз»

Репортаж, текст статьи и фотографии редколлегии Nippon.com (если не указано иное)