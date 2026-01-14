Сборная Японии по бобслею пропустит Олимпийские игры из-за путаницы с правилами

Новости

Токио, 13 января (Jiji Press). Федерация бобслея, санного спорта и скелетона Японии заявила, что японская команда по бобслею в составе двух человек не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине в следующем месяце из-за неправильного понимания федерацией системы квалификации.

В 2024 году Международная федерация бобслея и скелетона изменила правила квалификации, потребовав от стран зарабатывать очки в соревнованиях четвёрок на определённых международных соревнованиях, чтобы команды из двух человек могли пройти квалификацию на Олимпийские игры.

Япония не направила спортсменов на отборочные соревнования в формате «четыре человека».

Японская федерация не направила своих представителей на заседание международной организации в 2024 году, а также проигнорировала электронное письмо с уведомлением Японии об изменении правил.

«Мы приносим глубокие извинения спортсменам и другим заинтересованным лицам, которые участвовали в поездках, не соответствующих установленным условиям», – заявил представитель японской федерации.

