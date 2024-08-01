Японские медалисты на Олимпиаде в Париже в 2024 году

Японские медалисты на Олимпиаде в Париже в 2024 годуСпорт
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■ Золото 8 ■ Серебро 3 ■ Бронза 4
Японские медалисты летних Олимпийских игр в Париже 2024 года
31 июля
■ Золото, Ока Синносукэ (спортивная гимнастика: мужское индивидуальное многоборье)
В своём олимпийском дебюте Ока одержал победу над китайским мастером Чжан Бохэном и своим товарищем по команде, чемпионом Токио-2020 Хасимото Дайки, и завоевал золотую медаль. Японские гимнасты побеждают в мужском индивидуальном многоборье на четвёртой Олимпиаде подряд.
■ Серебро, Мурао Сансиро (дзюдо: мужчины, 90 кг)
Олимпийский дебютант Мурао вышел в финал, но в упорной борьбе уступил чемпиону Токио-2020 Лаше Бекаури из Грузии.
30 июля
■ Золото, Нагасэ Таканори (дзюдо: мужчины, 81 кг)
Нагасэ победил чемпиона мира Тато Григалашвили из Грузии в финале, сохранив свой олимпийский титул и став первым обладателем двух подряд золотых медалей в своей весовой категории. Он также завоевал бронзу на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
29 июля
■ Золото, Хасимото Дайки, Кая Кадзума, Танигава Ватару, Ока Синносукэ, Сугино Такааки (гимнастика: мужское командное многоборье)
Заняв второе место в финальных упражнениях на снарядах, Япония заняла первое место в упражнениях на перекладине, обогнав Китай и завоевав золотую медаль. На Олимпиаде в Токио 2020 года команда оказалась на втором месте, но вновь обрела титул победительницы, впервые полученный в Рио-2016.
■ Золото, Хоригомэ Юто (скейтбординг: уличный стиль для мужчин)
Хоригомэ сохранил свой олимпийский титул, в борьбе завоевав золото и показав потрясающий результат 97,08 в своём пятом и последнем трюке, опередив американского скейтбордиста Джаггера Итона.
■ Бронза, Хасимото Соити (дзюдо: мужчины, 73 кг)
Приём вадза-ари помог Хасимото выиграть матч за бронзовую медаль против Акиля Гьяковы из Косово.
■ Бронза, Фунакубо Харука (дзюдо: женщины, 57 кг)
После поражения в четвертьфинале Фунакубо прошла в утешительный турнир и победила олимпийскую чемпионку 2016 года Рафаэлу Силву из Бразилии, завоевав бронзу.
■ Бронза, Танака Тосиюки, Томото Кадзума, Оива Ёсиаки (конный спорт: командное троеборье)
Это первая медаль, завоёванная японскими спортсменами в конных видах спорта с 1932 года.
28 июля
■ Золото, Кано Коки (фехтование: личная шпага, мужчины)
Кано, член победившей на Олимпиаде Токио-2020 команды по фехтованию на шпагах, завоевал индивидуальное золото в Париже, победив в финале Янника Бореля из принимающей страны, Франции, несмотря на восторженную поддержку местных жителей.
■ Серебро, Мацусита Томоюки (плавание: мужчины, 400 метров, комплексное плавание)
Мощный финиш в вольном стиле помог Мацусите завоевать серебряную медаль, что стало для многих неожиданностью.
■ Золото, Ёсидзава Коко (скейтбординг: уличный женский)
■ Серебро, Акама Лиз (скейтбординг: уличный женский)
Нисия Момидзи и Накаяма Фуна выиграли золото и бронзу для Японии в женском уличном скейтбординге на Олимпиаде в Токио 2020 года, и на этот раз выступили ещё лучше, получив золотую и серебряную медали. Акама лидировала, пока Ёсидзава не набрала 96,49 со своим четвёртым трюком, обеспечившим ей золото.
■ Золото, Абэ Хифуми (дзюдо: мужчины, 66 кг)
Абэ Хифуми и его сестра Абэ Ута выиграли золото на Олимпиаде в Токио 2020 года. Хифуми сохранил свой титул в Париже, одолев в финале Виллиана Лиму из Бразилии, но Ута неожиданно выбыла во втором круге.
27 июля
■ Бронза, Нагаяма Рюдзю (дзюдо: мужчины, 60 кг)
После спорного поражения от испанца Франсиско Гарригоса в четвертьфинале Нагаяма показал себя в утешительном турнире, завоевав бронзу.
■ Золото, Цунода Нацуми (дзюдо: женщины, 48 кг)
Поздно раскрывшаяся спортсменка Цунода выиграла золото на своих первых Олимпийских играх в возрасте 31 года и 11 месяцев, победив в финале Баасанхуу Бавуудорж из Монголии.
Фотография к заголовку: Гимнаст Ока Синносукэ сияет от радости после завоевания золотой медали в индивидуальном многоборье среди мужчин (© Reuters)
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