Японские медалисты на Олимпиаде в Париже в 2024 году

Полный список обладателей медалей сборной Японии на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

■ Золото 8 ■ Серебро 3 ■ Бронза 4

Японские медалисты летних Олимпийских игр в Париже 2024 года

31 июля

■ Золото, Ока Синносукэ (спортивная гимнастика: мужское индивидуальное многоборье)

В своём олимпийском дебюте Ока одержал победу над китайским мастером Чжан Бохэном и своим товарищем по команде, чемпионом Токио-2020 Хасимото Дайки, и завоевал золотую медаль. Японские гимнасты побеждают в мужском индивидуальном многоборье на четвёртой Олимпиаде подряд.

■ Серебро, Мурао Сансиро (дзюдо: мужчины, 90 кг)

Олимпийский дебютант Мурао вышел в финал, но в упорной борьбе уступил чемпиону Токио-2020 Лаше Бекаури из Грузии.

30 июля

■ Золото, Нагасэ Таканори (дзюдо: мужчины, 81 кг)

Нагасэ победил чемпиона мира Тато Григалашвили из Грузии в финале, сохранив свой олимпийский титул и став первым обладателем двух подряд золотых медалей в своей весовой категории. Он также завоевал бронзу на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.



Нагасэ Таканори выиграл финал по дзюдо в категории до 81 кг (Jiji Press)

29 июля

■ Золото, Хасимото Дайки, Кая Кадзума, Танигава Ватару, Ока Синносукэ, Сугино Такааки (гимнастика: мужское командное многоборье)

Заняв второе место в финальных упражнениях на снарядах, Япония заняла первое место в упражнениях на перекладине, обогнав Китай и завоевав золотую медаль. На Олимпиаде в Токио 2020 года команда оказалась на втором месте, но вновь обрела титул победительницы, впервые полученный в Рио-2016.

■ Золото, Хоригомэ Юто (скейтбординг: уличный стиль для мужчин)

Хоригомэ сохранил свой олимпийский титул, в борьбе завоевав золото и показав потрясающий результат 97,08 в своём пятом и последнем трюке, опередив американского скейтбордиста Джаггера Итона.



Хоригомэ Юто завоевал свою вторую золотую медаль подряд в Париже в 2024 году(Reuters)

■ Бронза, Хасимото Соити (дзюдо: мужчины, 73 кг)

Приём вадза-ари помог Хасимото выиграть матч за бронзовую медаль против Акиля Гьяковы из Косово.

■ Бронза, Фунакубо Харука (дзюдо: женщины, 57 кг)

После поражения в четвертьфинале Фунакубо прошла в утешительный турнир и победила олимпийскую чемпионку 2016 года Рафаэлу Силву из Бразилии, завоевав бронзу.

■ Бронза, Танака Тосиюки, Томото Кадзума, Оива Ёсиаки (конный спорт: командное троеборье)

Это первая медаль, завоёванная японскими спортсменами в конных видах спорта с 1932 года.

28 июля

■ Золото, Кано Коки (фехтование: личная шпага, мужчины)

Кано, член победившей на Олимпиаде Токио-2020 команды по фехтованию на шпагах, завоевал индивидуальное золото в Париже, победив в финале Янника Бореля из принимающей страны, Франции, несмотря на восторженную поддержку местных жителей.

■ Серебро, Мацусита Томоюки (плавание: мужчины, 400 метров, комплексное плавание)

Мощный финиш в вольном стиле помог Мацусите завоевать серебряную медаль, что стало для многих неожиданностью.

■ Золото, Ёсидзава Коко (скейтбординг: уличный женский)

■ Серебро, Акама Лиз (скейтбординг: уличный женский)

Нисия Момидзи и Накаяма Фуна выиграли золото и бронзу для Японии в женском уличном скейтбординге на Олимпиаде в Токио 2020 года, и на этот раз выступили ещё лучше, получив золотую и серебряную медали. Акама лидировала, пока Ёсидзава не набрала 96,49 со своим четвёртым трюком, обеспечившим ей золото.

■ Золото, Абэ Хифуми (дзюдо: мужчины, 66 кг)

Абэ Хифуми и его сестра Абэ Ута выиграли золото на Олимпиаде в Токио 2020 года. Хифуми сохранил свой титул в Париже, одолев в финале Виллиана Лиму из Бразилии, но Ута неожиданно выбыла во втором круге.

27 июля

■ Бронза, Нагаяма Рюдзю (дзюдо: мужчины, 60 кг)

После спорного поражения от испанца Франсиско Гарригоса в четвертьфинале Нагаяма показал себя в утешительном турнире, завоевав бронзу.

■ Золото, Цунода Нацуми (дзюдо: женщины, 48 кг)

Поздно раскрывшаяся спортсменка Цунода выиграла золото на своих первых Олимпийских играх в возрасте 31 года и 11 месяцев, победив в финале Баасанхуу Бавуудорж из Монголии.



Цунода Нацуми завоевала золото в категории дзюдо до 48 кг, став первой японской медалисткой на Играх в Париже 2024 г. (Reuters)

Фотография к заголовку: Гимнаст Ока Синносукэ сияет от радости после завоевания золотой медали в индивидуальном многоборье среди мужчин (© Reuters)

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