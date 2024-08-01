Нагасэ Таканори возвращает себе олимпийскую славу после трёх лет борьбы

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Париж, 30 июля (Jiji Press). После трёх лет напряжённой борьбы японский дзюдоист Нагасэ Таканори вошёл в историю, завоевав 30 июля на Олимпиаде в Париже второе подряд олимпийское золото в весовой категории до 81 килограмма среди мужчин.

После победы над трехкратным чемпионом мира Тато Григалашвили из Грузии в финале с помощью приёма иппон, 30-летний дзюдоист выглядел спокойным, почти невозмутимым, когда его объявили олимпийским чемпионом. Затем он низко поклонился толпе и покинул ковёр.

«Это был самый потрясающий матч (Нагасэ), который я видел за последние три года», – сказал Судзуки Кэйдзи, главный тренер мужской сборной Японии по дзюдо.

Это третья олимпийская медаль Нагасэ в этой категории. Он завоевал золото на предыдущих летних играх в Токио в 2021 году и бронзу на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Поднявшись на вершину олимпийского пьедестала в Токио, Нагасэ стремился доказать, что он достоин статуса действующего олимпийского чемпиона, заняв третье место на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

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