Дзюдоистка Цунода завоевала золото, это первая медаль у японских спортсменов на Парижских играх

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Париж, 27 июля (Jiji Press). Цунода Нацуми из Японии завоевала золото в соревнованиях по дзюдо среди женщин в весовой категории до 48 кг на Олимпиаде в Париже, принеся первую медаль Японии на летних играх.

В финале она победила представительницу Монголии Бавуудорж Баасанхуу. Она стала первой японской дзюдоисткой, выигравшей в женской весовой категории 48 кг на Олимпиаде после Тани Рёко на Играх в Афинах в 2004 году.

Золотая медаль Цуноды стала пятисотой медалью летних Игр для Японии. Страна дебютировала на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. На Олимпиаде 1920 года в Антверпене Кумагаи Ития завоевал серебряную медаль в мужском одиночном теннисном турнире, которая стала первой олимпийской медалью для Японии.

Во время летних Игр в Токио в 2021 году общее количество медалей японских спортсменов за всё время достигло 499.

Среди других японских дзюдоистов на Олимпиаде в Париже Нагаяма Рюдзю завоевал бронзовую медаль в мужской весовой категории 60 кг.

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