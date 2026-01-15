Японская правительственная комиссия рассматривает обоснование для ограничения покупки земли иностранцами

Новости

Токио, 14 января (Jiji Press). Японская правительственная комиссия в своем заключении, опубликованном 13 января, предложила правительству дополнительно обсудить законодательные аспекты, чтобы объяснить, почему приобретение и использование земель на территории страны иностранцами должно регулироваться с учётом требований национальной безопасности.

В письменном заявлении, представленном министру экономической безопасности Оноде Кими председателем комиссии Хаяси Рэйко, содержится призыв к более глубокому рассмотрению, основанному на принципе верховенства права, а также рисков для безопасности, которые могут возникнуть в будущем в связи с земельными сделками, совершаемыми нерезидентами, к обеспечению баланса со свободой экономической деятельности и соблюдению международных обязательств страны.

Рассматривая более широкие вопросы политики, касающиеся иностранцев, группа экспертов рекомендовала соответствующим органам активизировать обмен информацией и оптимизировать существующие системы, с точным пониманием, что происходит на самом деле.

Также было предложено ввести программу для иностранных граждан, позволяющую изучать японский язык и социальные нормы в качестве обязательного условия для получения разрешения на среднесрочное и долгосрочное пребывание.

Ожидается, что правительство изложит свою политику к концу этого месяца.

