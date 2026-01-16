В Японии начались переговоры о новой стратегии роста финансового сектора

Новости

Токио, 15 января (Jiji Press). Правительственная комиссия в Японии начала переговоры по разработке новой стратегии роста финансового сектора к лету этого года.

«Мы надеемся к лету разработать финансовую стратегию, которая позволит раскрыть потенциал японской экономики и улучшить жизнь людей», – заявила министр финансов Катаяма Сацуки на первом заседании подкомитета совета по стратегии экономического роста Японии.

Катаяма, председатель подкомитета, отметила, что комиссия рассмотрит меры по повышению прибыльности корпораций посредством реформы корпоративного управления и расширения предложения средств для роста, таких как оживление рынка корпоративных облигаций.

В этом году Агентство финансовых услуг также впервые за пять лет пересмотрит кодекс корпоративного управления. Оно планирует призвать компании, акции которых котируются на бирже, оценить, насколько эффективно они распределяют средства на инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки, а также человеческий капитал, не увеличивая при этом чрезмерно объёмы привлечения денежных средств и депозитов.

Управление по финансовым услугам также планирует смягчить правила предоставления банками крупных кредитов в целях содействия масштабным слияниям и поглощениям.

