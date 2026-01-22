Япония: дело о шпионаже бывшего сотрудника российского торгпредства «вызывает сожаление»

Новости

Токио, 21 января (Jiji Press) — Правительство Японии назвало «достойным сожаления» инцидент, связанный с незаконным получением секретной информации бывшим сотрудником Торгового представительства России в Японии.

Кихара Минору, генеральный секретарь кабинета министров, заявил об этом на пресс-конференции 21 января, комментируя дело, в рамках которого бывший сотрудник российского торгпредства был передан в прокуратуру по обвинению в незаконном получении конфиденциальных сведений, касающихся японской компании — производителя станков.

По данным источников в правительстве, в тот же день Министерство иностранных дел Японии передало российской стороне «позицию Японии» по данному вопросу.

Как сообщили следственные органы, подозреваемый, по версии следствия, получил коммерческие тайны японской компании от ее бывшего сотрудника, нарушив закон о предотвращении недобросовестной конкуренции. Материалы дела были направлены в прокуратуру 20 января.

«Для защиты национальных интересов, а также безопасности и спокойствия наших граждан необходимо строго реагировать на различные действия иностранных организаций», — подчеркнул Кихара.

Он также отметил важность реализации планов по принятию законодательства, направленного на предотвращение шпионажа, которые были включены в коалиционное соглашение Либерально-демократическая партия и Партии «Исин но кай» (Японская инновационная партия).

