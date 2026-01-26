Премьер-министр Такаити заявила о намерении отменить налог на потребление для продуктов питания в 2026 финансовом году

Новости

Токио, 25 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, которая также является президентом правящей Либерально-демократической партии, заявила, что она будет стремиться к отмене налога на потребление для продуктов питания в течение 2026 финансового года, который начинается в апреле.

Она сделала это замечание во время обсуждения предлагаемого снижения налогов, ключевого вопроса на предстоящих выборах в Палату представителей, в рамках телевизионных дебатов с лидерами других партий.

В своих программных обещаниях к выборам 8 февраля в важнейшую нижнюю палату японского парламента ЛДП включила обязательство ускорить обсуждение снижения 8-процентной ставки налога на потребление продуктов питания до нуля на два года.

В программе дебатов Нода Ёсихико, сопредседатель недавно сформированного Центристского альянса реформ, выступил за введение нулевого налога на потребление, начиная с этой осени. В числе политических обещаний центристов – достижение постоянной нулевой ставки налога на продукты питания.

Такаити заявила, что «суть предложений каждой партии относительно нулевого налога на потребление продуктов питания различается», подчеркнув необходимость скорейшего создания системы налогообложения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме