Япония и Бельгия отмечают 160-летие дипломатических отношений

Брюссель, 27 января (Jiji Press). В Эгмонтском дворце в Брюсселе состоялась церемония открытия мероприятий, посвященных 160-летию установления дипломатических отношений между Японией и Бельгией.

На церемонии присутствовало около 250 гостей, включая правительственных чиновников, руководителей предприятий и представителей образовательного и культурного секторов обеих стран. В программе были выступления на традиционном японском струнном инструменте кото и скрипке, а также угощения, приготовленные шеф-поваром в резиденции японского посла, в том числе суси и сакэ.

Отношения между двумя странами углубились после подписания договора о дружбе, торговле и мореплавании в 1866 году. В настоящее время в Бельгии работают около 250 японских компаний, включая Toyota Motor Corp. и Daikin Industries Ltd.

В течение года запланировано множество мероприятий, посвященных этой годовщине. Среди них – презентация на японскую тематику на проводимом раз в два года мероприятии Flowercarpet на площади Гранд-Плас в Брюсселе в августе.

Согласно источникам в японском правительстве, ведётся подготовка к официальному визиту императора и императрицы в Бельгию и Нидерланды в июне в рамках мероприятий по укреплению международной доброй воли.

