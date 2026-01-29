Железнодорожные компании на востоке Японии расширят возможности оплаты проезда кредитными картами

Новости

Токио, 28 января (Jiji Press). Одиннадцать операторов железных дорог и метро в восточной Японии заявили, что с 25 марта они будут принимать бесконтактные платежи кредитными картами на 729 станциях на 54 линиях, что примерно вдвое больше, чем сейчас.

Новая система оплаты будет доступна на станциях по всему восточному региону Канто, включая Токио, что повысит удобство для пассажиров, в том числе для иностранных туристов.

Как сообщили 11 организаций, включая оператора линии метро Toei, стоимость проезда, оплачиваемого бесконтактной кредитной картой, будет такой же, как и у обычных билетов, и будет рассчитываться с шагом в 10 йен.

Шесть операторов уже внедрили эту систему, и еще пять, включая компанию Odakyu Electric Railway Co. и Tokyo Metro Co., присоединятся к ней в ближайшее время.

Из числа существующих участников компания Seibu Railway Co. планирует расширить услугу на все свои станции к марту следующего года. В результате бесконтактная оплата кредитными картами будет приниматься примерно на 85% всех станций 11 операторов.

