Китай призывает граждан не посещать Японию после недавних ограблений

Новости

Пекин, 31 января (Jiji Press). Посольство Китая в Токио вновь призвало китайских граждан воздержаться от поездок в Японию после инцидента, в ходе которого группа граждан Китая и Японии была ограблена в Токио и у них были украдены чемоданы, в которых, по всей видимости, находилось в общей сложности 423 миллиона йен наличными.

Посольство опубликовало предупреждение в социальных сетях и сообщило, что обратилось к японской полиции с просьбой как можно скорее раскрыть дело ограбления и обеспечить безопасность граждан Китая, находящихся в Японии.

Инцидент произошел 29 января вечером в районе Тайто японской столицы. В сообщении в социальных сетях не упоминалось, что среди пострадавших были граждане Японии, но подчёркивалось, что нападение было совершено на граждан Китая с применением, по всей видимости, слезоточивого газа.

Администрация председателя КНР Си Цзиньпина выразила сильное разочарование по поводу заявлений премьер-министра Японии Такаити Санаэ, сделанных в ноябре прошлого года, относительно возможной ситуации с Тайванем.

В ответ Пекин неоднократно советовал китайским гражданам воздерживаться от поездок в Японию, утверждая, что в стране часто происходят преступления против граждан Китая.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме