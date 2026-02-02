Избиратели рассчитывают на различные политические меры при выборах в нижнюю палату парламента

Новости

Токио, 1 февраля (Jiji Press). Избиратели в Японии внимательно слушали предвыборные речи кандидатов на предстоящих всеобщих выборах в Палату представителей, выражая надежду на ряд политических мер, принимаемых в стране в связи со многими проблемами, включая стремительный рост цен.

В единственное воскресенье официального периода предвыборной кампании перед выборами в важнейшую нижнюю палату парламента 8 февраля представитель правящего блока выступил с речью в городе Сэйро, префектура Ниигата, центральная Япония.

«Цены продолжают расти, поэтому я хочу, чтобы были предприняты дополнительные усилия по внедрению контрмер», – сказала местная сотрудница корпорации в возрасте около 50 лет, присутствовавшая в зале.

75-летний фермер, выращивающий рис в этом городе, рассказал, что ему приходится сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой риса, а также с высокими температурами и нехваткой воды, вызванными летней жарой.

Он сказал: «Цены на рис в последние годы были нестабильными. Я просто хочу, чтобы цены стабилизировались».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

