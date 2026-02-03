Выборы 2026 года: молодёжь призывают принять участие в выборах

Новости

Токио, 2 февраля (Jiji Press). В преддверии досрочных выборов различные группы частного сектора активизируют усилия как в онлайн-, так и в офлайн-среде, для повышения участия молодёжи в выборах.

В преддверии выборов в Палату представителей 8 февраля, важнейшую нижнюю палату японского парламента, компания Ichini Inc., предоставляющая информацию о выборах, призывает молодых избирателей использовать приложение для сопоставления голосов на своём веб-сайте Senkyo Dot Com. Senkyo означает «выборы».

По словам представителя компании, после ввода ответов на многочисленные вопросы, заданные этим приложением, пользователь может найти политическую партию, разделяющую его взгляды.

По данным оператора, более 4 миллионов человек воспользовались услугой подбора кандидатов во время прошлогодних выборов в Палату советников, верхнюю палату парламента, и примерно 60% из них были моложе 40 лет.

36-летний главный редактор Senkyo Dot Com Судзуки Куникадзу также рекомендует одновременно использовать сервисы сопоставления голосов, разработанные традиционными новостными организациями и другими, поскольку анкеты в разных приложениях различаются.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме