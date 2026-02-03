В Японии с 20 января в результате сильного снегопада погибли 27 человек, 290 получили ранения

Новости

Токио, 2 февраля (Jiji Press). Сильные снегопады в Японии с 20 января привели к гибели 27 человек в восьми из 47 префектур страны, травмы получили 290 человек в 12 префектурах, сообщило Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

12 человек погибли в преф. Ниигата, шесть в преф. Акита, три на Хоккайдо, два в Аомори и по одному в преф. Иватэ, Ямагата, Нагано и Симано.

2 февраля правительство префектуры Ниигата создало штаб по реагированию на сильные снегопады, возглавляемый губернатором, в связи с тем, что число пострадавших в этой префектуре в центральной Японии достигло 97 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме