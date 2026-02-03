4,56 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах в нижнюю палату парламента Японии

Новости

Токио, 2 февраля (Jiji Press). По данным министерства внутренних дел, число проголосовавших в течение пяти дней, начиная с 28 января, в преддверии предстоящих выборов в Палату представителей составило 4 562 823 человека, что составляет 4,41% от всех зарегистрированных избирателей.

Число избирателей, проголосовавших досрочно на выборах, которые пройдут 8 февраля, сократилось на 2,54% по сравнению с 4,68 миллионами за тот же период предыдущих выборов 2024 года в важнейшую нижнюю палату парламента Японии.

Считается, что причиной низкой явки стал сильный снегопад. Число проголосовавших досрочно сократилось по сравнению с предыдущими выборами в самой северной префектуре Хоккайдо, северо-восточном регионе Тохоку и центральном регионе Хокурику.

В префектуре Тояма в регионе Хокурику зафиксировано снижение на 30,68%, а в префектуре Аомори, входящей в регион Тохоку, — на 26,41%. Наибольшее снижение – на 42,5% – наблюдалось в префектуре Тоттори на западе Японии.

Между тем, наибольший рост зафиксирован в центральной префектуре Гифу – на 28,60%, за ней следует префектура Нара на западе Японии, рост на 22,95%.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме