Yamaha выпустит новые мопеды, соответствующие новым нормам выбросов

Новости

Токио, 3 февраля (Jiji Press)/ Компания Yamaha Motor Co. сообщила о выпуске мопеда JOG ONE, соответствующего новым японским экологическим нормам, с 19 марта.

Мопеды категории 1 были разработаны с уменьшенной мощностью на основе высококлассных моделей с большим рабочим объемом двигателя, классифицируемых как мопеды категории 2.

Рекомендованная розничная цена составляет 259 600 йен. Новый мопед будет продаваться в четырёх цветах, включая чёрный и серебристый. Компания заявляет, что даже новичкам будет легко водить этот мопед.

Водители могут управлять мопедом, имея либо обычные водительские права, либо права на управление мопедом. Yamaha станет второй японской компанией после Honda Motor Co., выпустившей модель мопеда, соответствующую новым стандартам выбросов.

Мотоциклы с объёмом двигателя 50 куб. см и менее долгое время пользовались популярностью в Японии в качестве повседневного транспорта. Однако ужесточение экологических норм, вступившее в силу в ноябре прошлого года, побудило производителей прекратить выпуск более старых моделей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме